شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد» توجه بتوفير سبل دعم المنظومة الصحية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء السبت، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث سبل دعم وتطوير المنظومة الطبية بالمحافظة.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء حرصها على تقديم كافة سبل الدعم لجميع المحافظات، خاصة الحدودية منها، قائلة إن الوزارة تولي أهمية بالغة لتطوير وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدم لمواطني الوادى الجديد.

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ووجهت «زايد» الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، بسرعة التعاقد مع أساتذة من الجامعات في تخصصات «رعاية الأطفال، جراحة الأطفال، جراحة الأورام» لسد العجز في هذه التخصصات في المستشفيات العامة بالوادي الجديد.

ووافقت وزيرة الصحة على إنشاء فرع للمعهد الفني الصحي بأسيوط ليكون مقره «منطقة الداخلة»، بهدف زيادة الكوادر الطبية في تخصصات «فني المعامل وفني الإحصاء والمراقب الصحي».

كما وجهت وزيرة الصحة أيضًا بتوفير الأساس الطبي وغير الطبي للوحدة الصحية الـ 80 في مركز باريس، إضافة إلى تكثيف القوافل العلاجية مُتضمنة كافة التخصصات الطبية للمحافظة، مُشددة على سرعة استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من تطوير مستشفى الخارجة العام طبقا للخطة الزمنية المحددة، والمدرجة بخطة الوزارة 2019 - 2020.

ومن جانبه، أعرب محافظ الوادى الجديد عن سعادته بتوجيهات وزيرة الصحة، الذي من شأنه تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مُشيدًا بالمبادرات الرئاسية التي تنفذها الوزارة وتقدم خدمة طبية ذات جودة للمواطن المصري.