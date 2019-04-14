شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر التطورات في واقعة مصرع تلميذ البالوعة بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة جنح كفر الزيات، بالغربية، حكما بالحبس على 3 مسؤولين بالتعليم في واقعة مصرع الطفل محمد بهنسي تلميذ بالصف الأول الابتدائي، داخل بالوعة صرف صحي بمدرسة «بنوفر للتعليم الأساسي»، ما بين سنتين و6 سنوات وكفالة ما بين 10 و20 ألف جنيها

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد العبد، رئيس محكمة جنح كفر الزيات، وأمانة سر حامد غانم، وممثل النيابة وكيل النائب العام محمد ابو الفتوح، وأصدرت حكمها في أول جلسة للقضية والمقيدة برقم 10803 جنح كفر الزيات، وفى حضور 4 متهمين، وبعد تداول القضية وسماع المرافعة من دفاع المتهمين والنيابة، قررت حبس 3 وبراءة الرابع.