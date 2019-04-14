شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السودانى وتثق فى جيشه لتجاوز المرحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر تدعم تطلعات الشعب السودانى وتثق فى قدرة الجيش فى الحفاظ على الأمن والاستقرار فى البلاد، مؤكدا أن مصر مستمرة فى تقديم كل ما يحتاجه الشعب السودانى خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره البولندى ياتسيك تشابوتوفيتش، أن مصر تأمل فى أن يتجاوز السودان الأوضاع الحالية ويتنقل الى مرحلة تنعم بالاستقرار.
بدوره قال ياتسيك تشابوتوفيتش وزير خارجية بولندا، إن بلاده تأمل فى خروج السودان من الأزمة الحالية، معربا عن تطلع بلاده فى أن يظل السودان مستقرا.
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