وزير الدفاع البرتغالي: مصر واحة للأمن والاستقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل وزير الدفاع البرتغالي لبحث أوجه التعاون بالمجال العسكري.

وذكرت قناة "اكسترا نيوز"، أن وزير الدفاع البرتغالي، أكد أن التجربة المصرية الناجحة بقيادة السيسي تعتبر درسا ملهما.

وأذاف وزير الدفاع البرتغالي، أن مصر نجحت في أن تكون واحة الأمن والاستقرار في محيط إقليمي شديد الاضطراب.​