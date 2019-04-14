وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بليلة النصف من شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري كله والأمة العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة الذي جاء استجابة لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإكراما له ولأمته.

وتوجه وزير الأوقاف، بحسب بيان، وجميع قيادات الوزارة وأئمتها والعاملين بها بخالص الشكر والتقدير للرئيس على تفضله بإنابة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال الوزارة بهذه الذكرى المباركة.

وأكد الوزير على أهمية التحول في حياتنا من الهدم إلى البناء، ومن التشدد والغلو إلى السماحة والتيسير، ومن الجمود والتقليد إلى التفكر والتفكير، ومن البطالة والكسل إلى الجد والإنتاج والعمل، خدمة لديننا ووطننا، ووفاء بواجبنا تجاه الإنسانية جمعاء ، إذ يجب علينا أن نسعى بقوة للإسهام في صنع الحضارة الإنسانية الراقية. ​