شكرا لقرائتكم خبر عن للصيادلة فقط.. تعرف على كيفية التصويت بانتخابات التجديد النصفى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى نقابة الصيادلة، انتخابات التجديد النصفى، الثلاثاء المقبل، وذلك لاختيار النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العام.
ويستعرض ”الخليج 365”، كيفية التصويت الصحيحة بالانتخابات، فى عدة نقاط:
- اللون الأخضر : اختيار مرشح واحد فقط النقيب العام لصيادلة مصر.
- اللون اللبنى: اختيار ثلاثة مرشحين فقط، أعضاء مجلس النقابة العامة فوق السن.
- اللون الأزرق: اختيار ثلاثة مرشحين فقط، أعضاء مجلس النقابة العامة تحت السن.
- اللون الأحمر: اختيار مرشح واحد عضو المنطقة التابع لها نقابتك الفرعية.
- اللون البرتقالى: اختيار مرشح واحد فقط النقيب الفرعى لنقابتك الفرعية.
- اللون الزيتى: اختيار ثلاثة مرشحين فقط ..أعضاء مجلس النقابة الفرعية فوق السن.(فيما عدا القاهرة اختيار 5 أعضاء والإسكندرية اختيار 4 أعضاء.
- اللون البنفسجى :اختيار ثلاثة مرشحين فقط، أعضاء مجلس النقابة الفرعية تحت السن "فيما عدا القاهرة اختيار 5 أعضاء والاسكندرية اختيار4 أعضاء".
- اختيار عدد أقل أو أكثر يبطل الصوت.
- لا يسمح للصيدلى بالإدلاء بصوته إلا بوجود بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر، أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح، موضحا بهما الرقم القومى والصورة الشخصية مع كارنية النقابة.
- فى حالة عدم وجود الاسم بالكشوف (لعدم السداد)، يمكن السداد أو تقديم إيصال بالسداد لعام 2018 باللجان الخاصة بغير المسددين.
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