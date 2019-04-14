شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الإعلامي عمرو أديب التحية إلى جمهور نادي الأهلي بسبب مؤازرته للفريق الكروي الأول رغم الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

قال في برنامجه عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «يا بخت الأهلي بجمهوره، رغم توديع البطولة فإن مساندة الجماهير للاعبين تؤكد مدى الدعم وتشجيع الفريق».

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أضاف: «جمهور الأهلي ساند الفريق لاستكمال المشوار الكروي في الدوري المصري»، متابعًا: «أسوأ حظ في تاريخ الأهلي كان النهارده، والأسوأ كان الحكم وحارس مرمى صن داونز».

تساءل: «كابتن حسين الشحات، 150 مليون جنيه، أخباره إيه؟ الأهلي لم يقدم مباراة جيدة جدًا النهارده رغم أداء الحكم، والأخوين مروان وصلاح محسن لم يقدموا شيئًا في الملعب».