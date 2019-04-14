شكرا لقرائتكم خبر عن قبطي يتبرع بقطعة أرض لتوسعة مدرسة قرآنية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، عن تبرع مواطن قبطي بقطعة أرض لصالح مدرسة قرآنية في محافظة البحيرة.

قال «طايع» في تصريحات لقناة «أون إي»، مساء السبت، إن المواطن تبرع بقطعة أرض 150 مترًا من أجل توسعة مدرسة قرآنية.

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أضاف: «المواطن القبطي وجد دارسي القرآن وعددهم نحو ألفين فأراد أن يوسع المدرسة بالتبرع بقطعة الأرض لصالح الأطفال والطلاب».

تابع: «هذه روح لا توجد إلا في مصر، روح الوحدة الوطنية التي لا تفرق بين دين ودين ولا نوع ولا جنس، وهو شعور طيب ونبيل».