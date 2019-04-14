شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت القاهرة وبعض محافظات الجمهورية لعاصفة ترابية ورياح شديدة، مساء السبت، فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد بشكل ملحوظ، الأحد، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلا.