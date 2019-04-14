شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية يعلن عن مقتنيات جديدة لثورة 1919 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، لقاءً بعنوان " ثورة 1919 فى مائة عام" رؤية جديدة أحداث لم تنشر، وذلك اليوم الأحد بمقر المتحف بمحرم بك بالإسكندرية، يأتى اللقاء تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية، والجمعية المصرية للكاريكاتير، مكتبة البلدية جمعية التراث والفنون التقليدية .
ويشارك فى اللقاء محمود سعيد، مدير المتحف، والدكتور إسلام عاصم ، نقيب المرشدين السياحيين السابق ، يأتى ذلك فى اطار احتفال وزارة الثقافة بثورة 1919 ومرور مائة عام عليها، ونشر أحداث ومقتنيات لم تنشر من قبل وعرضها بالمتحف .
يذكر أن متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، أعلن عن وجود خبيئة داخله تعود لمئات السنين بالطابق السفلى بالمتحف وهى تعود لصاحب القصر الذى تم تحويله فيما بعد لمكتبة البلدية ثم متحفا تابعا لوزارة الثقافة .
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