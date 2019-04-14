وزير خارجية بولندا يصل القاهرة للقاء شكري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -أ ش أ :
وصل وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش إلى القاهرة مساء أمس السبت في زيارة لمصر، يلتقي خلالها مع وزير الخارجية سامح شكري.
ومن المقرر أن يبحث الوزيران، اليوم في قصر التحرير، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعظيمها في مختلف المجالات بخلاف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما يعقد شكري ونظيره البولندي مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام مباحثاتهما.
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