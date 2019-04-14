"وزراء وشخصيات عامة".. 100 صورة ترصد حضور عزاء زوجة فتحي سرور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر وهاني رجب:

تصوير - محمود عبدالناصر:

شارك وزراء وسياسيون وشخصيات عامة، في عزاء زوجة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد عمر مكرم بالتحرير، اليوم السبت.

وحرص الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على تقديم واجب العزاء، كما شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الأسكندرية، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة الأسبق، وجلال السعيد وزير النقل الأسبق.

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كما شارك في العزاء: الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، والشيخ مظهر شاهين، والمهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي السابق.

وحرصت أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على المشاركة في العزاء بتوافد جمال وعلاء مبارك، وسوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق.

وحضر العزاء: اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، ومفيد شهاب وزير الدولة للشؤون النيابية الأسبق، وهاني ضاحي نقيب المهندسين، والمستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.