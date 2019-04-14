لتسويق التجربة المصرية.. شوقي: اجتماع لوزراء التعليم الأفارقة مايو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه كان في زيارة للبنك الدولي منذ أيام، وتم استعراض ما تنفذه مصر من استراتيجية جديدة، وجهود تستهدف إحداث نقلة نوعية فى التعليم المصرى.

وأضاف "شوقي" خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مسئولي البنك أشادوا بما تم تحقيقه، وعبروا عن سعادتهم بالتجربة المصرية لتطوير التعليم.

وكشف أنه سيتم عقد اجتماع لوزراء التعليم في أفريقيا مايو المقبل برعاية من البنك الدولي؛ لتسويق التجربة المصرية في الدول الأفريقية.

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كان الدكتور مصطفي مدبولى، عقد اجتماعًا اليوم السبت، مع وزير التربية والتعليم؛ لمتابعة عدد من الملفات.

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