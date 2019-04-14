مصر | حبس المتهم بقتل زميله في الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس المتهم بقتل زميله في الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، بحبس متهم بقتل شابين الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

شهدت منطقة الشرابية، واقعة مأساوية، عندما أنهى شاب حياة زميله فى العمل، خنقًا، إثر مشاجرة نشبت بينهما.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، مفاده وجود واقعة قتل داخل محل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب وبه آثار خنق حول الرقبة، وبعمل التحريات دلت على قيام زميله بخنقه بسبب خلافات بينهما.

تم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.