أخبار مصر | شاهد.. 70 صورة من زيارة وزير الآثار والسفراء والفنانة يسرا لمنطقة سقارة الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. 70 صورة من زيارة وزير الآثار والسفراء والفنانة يسرا لمنطقة سقارة الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه صباح اليوم السبت 13 أبريل، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، يرافقه 54 سفيرًا ومستشارًا ثقافيًا من دول عربية وأجنبية وأفريقية لدى مصر إلى منطقة آثار سقارة، لزيارة مقبرة فريدة من نوعها لشخص يدعي "خوي" كان يشغل منصب النبيل لدي الملك، في أواخر عصر الأسرة الخامسة، والتي تم اكتشافها الأسبوع الماضي.

وحضرت مراسم زيارة المقبرة المكتشفة، الفنانة الجميلة يسرا والتي حرصت على حضور الكشف الأثري ودخول المقبرة، وأعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بالحضور ودخول المقبرة وقالت أنها مغامرة وتجربة مثيرة وشيقة.

كما أنبهرت بجمال نقوش المقبرة وألوأنها الزاهية، وشكرت وزارة الآثار ووزير الآثار والعاملين بها على هذه الاكتشافات الرائعة والمجهود العظيم الذي تبذله الوزارة.

ورحب الدكتور العناني بسفراء العالم الذين دائما حريصين على حضور فعاليات الوزارة، موضحًا أنه على الرغم من أننا أعلنا عن اكتشاف هذه المقبرة في أوائل الشهر الجاري إلا أن جمال ونقوش المقبرة جعلت الإعلام يطلب زيارة هذه المقبرة على أرض الواقع.

وأشار العناني إلى أن هذه هي الزيارة الخامسة لنا في سقار خلال التسعة أشهر الماضية وذلك للإعلان عن كشف ورشة التحنيط وجبانة القطط ومقبرة واحتي وافتتاح مقبرة ميحو، كما دعا العناني الحضور للاحتفال بيوم التراث العالمي الموافق ١٨ أبريل، والذي سيقام في مدينة الأقصر للإعلان عن كشفين أثريين جديدين، وترميم آخر تمثال للملك رمسيس الثاني من أمام الصرح الأول لمعبد الأقصر، كما سيتم فتح المناطق الأثرية والمتاحف في مصر مجانا للمصريين والأفارقة والعرب والأجانب المقيمين في مصر بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم.

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و"خوي" هو النبيل لدى الملك "جدكارع" من الأسرة الخامسة بجنوب سقارة ومقبرته تعود إلى 4400 عام مضت، وقد تمكنت البعثة المصرية برئاسة الدكتور محمد مجاهد أثناء أعمال الحفائر والتسجيل العلمي للمجموعة الهرمية للملك جدكارع من الأسرة الخامسة بجنوب سقارة، في الكشف عن مقبرة فريدة من نوعها لشخص يدعي خوي كان يشغل منصب النبيل لدي الملك، في أواخر عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة.

والمقبرة تتكون من بناء علوي عبارة عن مقصورة قرابين شيدت علي شكل حرف L. ومن الواضح أن احجار المقصورة قد تم انتزاعها خلال العصور المصرية القديمة واعيد ستخدامها في أماكن أخري، حيث لم تعثر البعثة سوي علي بقايا الجدران السفلية والتي شيدت من الحجر الجيري الأبيض.

كما تمكنت البعثة أيضًا من العثور في الجدار الشمالي من المقبرة علي مدخل البناء السفلي للمقبرة والذي يحاكي تصميمه أهرامات الأسرة الخامسة، وهو التصميم الذي يتم الكشف عنه لأول مرة داخل مقابر للأفراد وليس ملوك تلك الفترة.

يبدأ هذا الجزء من المقبرة بممر هابط يؤدي الي ردهة صغيرة ومنها الي حجرة امامية منقوشة عليها مناظر تصور صاحب المقبرة جالس أمام مائدة القرابين، وكذلك علي قائمة قرابين ومنظر لواجهة القصر.

كما كشفت البعثة عن حجرة ثانية غير منقوشة استخدمت كحجرة للدفن بها بقايا تابوت من الحجر الجيري الأبيض مهشم تمامًا.