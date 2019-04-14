أخبار مصر | وزيرة الصحة تكرم وكيلي الوزارة بالغربية والإسكندرية لبلوغهما سن المعاش.. وتستعين بهما كمستشارين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تكرم وكيلي الوزارة بالغربية والإسكندرية لبلوغهما سن المعاش.. وتستعين بهما كمستشارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع نائب الوزيرة لشئون الدواء، الدكتور تامر عصام، ومساعدى ومستشاري وقيادات ووكلاء الوزارة بجميع المحافظات، بقاعة المؤتمرات بمقر معهد التدريب القومي للأطباء، وذلك لمتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية بجميع المحافظات، ومناقشة خطة العمل المستقبلية.

وأشادت وزيرة الصحة بما يتم تحقيقه حاليًا بالمنظومة الصحية من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية والنتائج التى أذهلت العالم خاصة فى مبادرة "100 مليون صحة" قائلة للعاملين بالوزارة " أصبحتوا مصدر ثقة للمجتمع"، مشددة على ضرورة الاستمرار بنفس مستوى الأداء لخدمة المريض المصرى، والذى يستحق منا بذل المزيد من العمل الفترة القادمة.

وفى نهاية الاجتماع كرمت وزيرة الصحة الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور محمد ابوسليمان، وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، لبلوغهما سن المعاش القانونى، مشيدة بما قدموه من مجهودات خلال الفترة السابقة وخاصة فى مبادرة "100 مليون صحة"، كما أكدت على الاستعانة بهما لإستكمال مسيرة النجاح، موضحة أنه سيتم تعينهما مستشارين لوزير الصحة، مؤكدة أن وزارة الصحة لا تنسي أبنائها المخلصين.

وفى هذا الصدد أشارت وزيرة الصحة، إلى أنها تقدمت بطلب لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للموافقة على التعاقد مع الأطباء فوق سن المعاش حتى سن 65 عامًا، مؤكدة أن عمل الطبيب لايمكن أن يرتبط بعمر معين لانه دائم العطاء للمريض.