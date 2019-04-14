أخبار مصر | يسرا من أعماق مقابر سقارة: "هروح كل جولات الآثار" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يسرا من أعماق مقابر سقارة: "هروح كل جولات الآثار" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت عدسة الكاميرا عدد من الصور للفنانة يسرا وهي في جولتها بين مقابر منطقة سقارة الأثرية، حيث زارت مقابر "خوي"، "ونفر"، و"ميروركا"، وهي ثلاث مقابر تفقدها وزير الآثار الدكتور خالد العناني اليوم وبرفقته الفنانة، و54 سفيرًا من سفراء دول العالم.

وقالت الفنانة يسرا بعد مغادرتها مقبرة، خوي، إنها لم تكن تتخيل أن هناك جمال بمثل هذا العمر ومثل هذا القدم، بل لم تكن تتخيل أن مصر بهذا الجمال، وأضافت نحن أغنياء بتراثنا وثروتنا الأثرية، وأكدت يسرا أنها ستكون دائمًا حريصة على حضور جولات وزارة الآثار كلما سمح لها الوقت بذلك.

جاء ذلك إطار زيارة وزير الآثار الدكتور خالد العناني لمنطقة سقارة الأثرية حيث تفقد عدد من المقابر الأثرية أهمها مقبرة "خوي".

و"خوي" هو النبيل لدى الملك "جدكارع" من الأسرة الخامسة بجنوب سقارة ومقبرته تعود إلى 4400 عام مضت.

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وقد تمكنت البعثة المصرية برئاسة الدكتور محمد مجاهد أثناء أعمال الحفائر والتسجيل العلمي للمجموعة الهرمية للملك جدكارع من الأسرة الخامسة بجنوب سقارة، في الكشف عن مقبرة فريدة من نوعها لشخص يدعي خوي كان يشغل منصب النبيل لدي الملك، في أواخر عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة.

والمقبرة تتكون من بناء علوي عبارة عن مقصورة قرابين شيدت علي شكل حرف L. ومن الواضح أن احجار المقصورة قد تم انتزاعها خلال العصور المصرية القديمة واعيد ستخدامها في أماكن أخري، حيث لم تعثر البعثة سوي علي بقايا الجدران السفلية والتي شيدت من الحجر الجيري الأبيض.

كما تمكنت البعثة أيضًا من العثور في الجدار الشمالي من المقبرة علي مدخل البناء السفلي للمقبرة والذي يحاكي تصميمه أهرامات الأسرة الخامسة، وهو التصميم الذي يتم الكشف عنه لأول مرة داخل مقابر للأفراد وليس ملوك تلك الفترة.

يبدأ هذا الجزء من المقبرة بممر هابط يؤدي الي ردهة صغيرة ومنها الي حجرة امامية منقوشة عليها مناظر تصور صاحب المقبرة جالس أمام مائدة القرابين، وكذلك علي قائمة قرابين ومنظر لواجهة القصر.

كما كشفت البعثة عن حجرة ثانية غير منقوشة استخدمت كحجرة للدفن بها بقايا تابوت من الحجر الجيري الأبيض مهشم تمامًا.