أخبار مصر | "تحيا مصر والسيسي".. هتاف المشاركين في مؤتمر صوت الشعب لدعم التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تحيا مصر والسيسي".. هتاف المشاركين في مؤتمر صوت الشعب لدعم التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد حزب "صوت الشعب" برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في بني سويف، لتوضيح أهمية التعديلات الدستورية وحث المواطنين على الإيجابية والمشاركة في القرارات السياسية لوطنهم، وصنع مستقبل أفضل لأولادهم، تحت عنوان"انزل شارك مصر تناديك".

حضر المؤتمر الجماهيري لحزب "صوت الشعب" نخبة وطنية من السياسيين ونواب البرلمان وممثلي الأحزاب المصرية وأعضاء الحزب، أبرزهم اللواء محمد عزت الأمين العام لحزب "صوت الشعب "و هيثم طوالة رئيس جبهة شباب الصحفيين، وعمر أبو خضرة أمين عام حزب حماة الوطن في بني سويف وممثل أمناء الأحزاب اللواء دكتور مصطفي عبد الرحيم، و محمد فتحي المتحدث باسم الحزب والنائب هشام مجدي والدكتورة أميرة عابدين عضو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

بدأت فاعليات المؤتمر "انزل شارك مصر تناديك" بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة لآيات القرآن الكريم، وتقديم تحية إجلال وتقدير لشهداء مصر الأبرار.

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ومن جانبه، تحدث المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب "صوت الشعب"، عن أهمية التعديلات الدستورية في هذا الوقت الذي تنطلق فيه مصر لأفق أوسع وتحتاج فيه لقوانين تناسب تطلعات هذا الشعب رجالا ونساءا بجميع طوائفهم.

وأضاف البراوي، أن الاقتصاد المصري تعافي بشكل كبير بعد المشروعات الضخمة التي دشنت في الفترة الأخيرة وسوف تؤتي ثمارهاخلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تترقب عن كثب أخبار الاقتصاد المصري وأعداد البطالة لتتعرف على مايدور داخل مصر .

وأكد هيثم طوالة رئيس جبهة شباب الصحفيين، على أن أهمية التوحد والتكاتف لضرب المؤمرات الخارجيةالتي تقودها قطر وتركيا وقوى الشر الداخلية، مشيرا إلى أن قطر دفعت 100 مليون دولار للقنوات المشبوهة الجزيرة والشرق ومكملين والحوار ووطن للهجوم على التعديلات الدستورية

وأضاف أن الشعب المصري منذ ثورة 30 يونيه لم يترك فرصة لقوى الشر المتمثلة في تركيا وقطر لتخريب وهدم مصر، وما زال يقف خلف قيادته في وجه مؤمرات التخريب والهدم التي دمرت أوطانا وشردت شعوبا ولكن ستظل مصر قوية متماسكة مترابطة إلى يوم الدين بفضل القيادة الحكيمة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية، وفي نهاية المؤتمر هتف الحضور تحيا مصر، تحيا السيسي.