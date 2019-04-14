أخبار مصر | توقيع الكشف الطبي على ١٣٠ حالة مرضية مختلفة بقافلة وادي الرملة بمدينة أبوزنيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع الكشف الطبي على ١٣٠ حالة مرضية مختلفة بقافلة وادي الرملة بمدينة أبوزنيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم السبت، فعاليات أعمال قافلة إدارة القوافل العلاجية بالنقطة الطبية بوادي الرملة بمدينة أبوزنيمة بتوقيع الكشف والفحص الطبي علي ١٣٠ حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج وكافة المستلزمات الطبية اللازمة لهم بالمجان. هذا وتتوجه إدارة القوافل العلاجية بالمديرية بقافلة طبية الي الوحدة الصحية بوادي مندر بشرم الشيخ الثلاثاء واﻷربعاء ١٦ و١٧ إبريل الجاري، لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج اﻻزم ﻷهالي وادي الرملة بالمجان. Advertisements يأتي ذلك في إطار خطة المديرية بالوصول بالخدمات الطبية للمناطق اﻷكثر إحتياجا للخدمات الطبية. هذا وتضم القافلة عدة تخصصات طبية في اﻷطفال والجراحة واﻷسنان والباطنه والجلدية والنساء والتوليد وعيادة تنظيم اﻷسرة والمعمل وصيدلية لصرف الدواء. كما سيتم توقيع الكشف علي جميع المرضي وصرف العلاج وكافة المستلزمات الطبية بالمجان.

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