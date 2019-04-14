أخبار مصر | مكتشف مقبرة خوي: "زينا زي الأجانب".. وتلقينا كل المساعدة من الوزارة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكتشف مقبرة خوي: "زينا زي الأجانب".. وتلقينا كل المساعدة من الوزارة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مجاهد، رئيس البعثة العاملة في منطقة سقارة، وهي البعثة التي توصلت للكشف عن مقبرة "خوي" الأثرية في منطقة سقارة الأثرية.

وردًا على سؤال بوابة الخليج 365 الإ لكترونية، حول المصاعب التي واجهت البعثة، قال مجاهد، إن الظروف التي تحيط بالبعثة ملائمة تمامًا، وتلقينا كل الدعم والمساعدة من زملائنا في وزارة الآثار ومنطقة سقارة.

وردًا على سؤال ثان للفجر، حول كفاءة الباحث المصري مقارنة بالبعثات الأجنبية، قال مجاهد "زينا زي الأجانب" تعبيرًا منه عن أن المستكشف المصري لا يقل عن المستكشف الأجنبي في شئ، وأضاف مجاهد أن الأجنبي سواء في بعثته الخاصة أو إن كان مشتركًا معنا في البحث، هو فقط زميل نتعاون معًا وأي مستشكف مصر يلا يقل مستواه عن المستكشف الأجنبي.

جاءت تصريحات مجاهد في إطار زيارة وزير الآثار الدكتور خالد العناني للمنطقة، و"خوي" هو النبيل لدى الملك "جدكارع" من الأسرة الخامسة بجنوب سقارة ومقبرته تعود إلى 4400 عام مضت.

وقد تمكنت البعثة المصرية برئاسة الدكتور محمد مجاهد أثناء أعمال الحفائر والتسجيل العلمي للمجموعة الهرمية للملك جدكارع من الأسرة الخامسة بجنوب سقارة، في الكشف عن مقبرة فريدة من نوعها لشخص يدعي خوي كان يشغل منصب النبيل لدي الملك، في أواخر عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة.

Advertisements

والمقبرة تتكون من بناء علوي عبارة عن مقصورة قرابين شيدت علي شكل حرف L. ومن الواضح أن احجار المقصورة قد تم انتزاعها خلال العصور المصرية القديمة واعيد ستخدامها في أماكن أخري، حيث لم تعثر البعثة سوي علي بقايا الجدران السفلية والتي شيدت من الحجر الجيري الأبيض.

كما تمكنت البعثة أيضًا من العثور في الجدار الشمالي من المقبرة علي مدخل البناء السفلي للمقبرة والذي يحاكي تصميمه أهرامات الأسرة الخامسة، وهو التصميم الذي يتم الكشف عنه لأول مرة داخل مقابر للأفراد وليس ملوك تلك الفترة.

يبدأ هذا الجزء من المقبرة بممر هابط يؤدي الي ردهة صغيرة ومنها الي حجرة امامية منقوشة عليها مناظر تصور صاحب المقبرة جالس أمام مائدة القرابين، وكذلك علي قائمة قرابين ومنظر لواجهة القصر.

كما كشفت البعثة عن حجرة ثانية غير منقوشة استخدمت كحجرة للدفن بها بقايا تابوت من الحجر الجيري الأبيض مهشم تمامًا.