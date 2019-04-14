شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تحذر من دعوات مقاطعة الاستفتاء: «تؤثر على الاستقرار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأحزاب السياسية تحركاتها لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأكدت أن انخفاض نسبة المشاركة يؤثر بشكل مباشر على استقرار الدولة بشكل عام، وعلى أوجه حياة المواطنين المعيشية المختلفة بشكل خاص، ويعطى الفرصة لخفافيش الظلام، خاصة أن هناك قوى داخلية وخارجية تحارب التعديل لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، فى بيان، إن مصر أمام حدث عظيم لتعديلات واجبة للمرحلة التى تمر بها، وإن الموافقة على التعديلات داخل الحزب تمت بقناعة ودون رهبة أو تدخل، مطالبا جميع المواطنين بالذهاب إلى صناديق التصويت لتحقيق ضمانات دستورية غير مسبوقة.

وقال أبوشقة: «يجب ألا نعطى الفرصة لخفافيش الظلام لأن مصر تواجه تحديات كبيرة ولابد أن تتجمع إرادة المصريين التى ظهرت فى 30 يونيو وتعيد الكرّة أمام صناديق التصويت فى الاستفتاء لإعطاء رسالة للعالم بقوة ووحدة المصريين».

وبدأ حزب الشعب الجمهورى عقد سلسلة ندوات ومؤتمرات حاشدة فى المحافظات بغرض شرح وتوعية المواطنين بالمواد المقترحة لتعديلات الدستور والأسباب التى دعت لتلك التعديلات.

وأكد حزب «حماة الوطن»، فى بيان، أن مصر تحيطها أحداث وتغييرات فى الأنظمة الحاكمة بكل من الدول الحدودية معها سواء فى السودان أو ليبيا، هذا إلى جانب ما يدور فى الجزائر، علاوة على الأوضاع فى غزة وما تشهده من تصاعد فى وتيرة الأحداث، خاصة مع توجهات الولايات المتحدة الأمريكية فى تأييد منقطع النظير للجانب الإسرائيلى.

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وقال عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «فى خضم الحروب التى تواجهها مصر من أعدائها بالخارج يتوجب على المصريين جميعًا أن يكونوا على قلب رجل واحد، ليخرجوا ويقولوا كلمتهم خلال الاستفتاء على الدستور».

وأضاف «القصبى»، خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده الحزب بالأقصر للتوعية بأهمية التعديلات، أن المصريين على مر التاريخ استطاعوا أن يضربوا أعظم الأمثلة فى الوطنية والتكاتف، والصمود أمام أى محاولات تسعى إلى النيل من مصر وأمنها، واستقرارها الاقتصادى، ومكانتها الدولية.

وواصل «مستقبل وطن» بالخارج سلسلة لقاءات بالمصريين لدعوتهم للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث التقى وفد الحزب، الذى يضم محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقيادات ورموز الجالية المصرية بفرنسا، فى ثالث الجولات الأوروبية لهم، وذلك فى إطار الجولة الخارجية لدعوة المصريين المقيمين فى الخارج لممارسة حقهم الدستورى، والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد محمود حسين أن التعديلات الدستورية الحالية ليست بدعة بل هى ضرورة حتمية هدفها الأساسى معالجة الثغرات التى ظهرت عند تطبيق الدستور الحالى، مشيرا إلى أن الدستور المصرى شهد العديد من التعديلات فى المراحل الزمنية المختلفة من عمر الدولة المصرية وذلك وفقا لما تتطلبه الظروف التى تمر بها الدولة لتحقيق مصالحها العليا، كما أن 90% من دول العالم معظم الدساتير تم تغييرها مرات عديدة فى دول العالم، مثل الدستور الأمريكى والفرنسى والألمانى والصينى وغيرها.

وقال محمد السلاب إن المواد المقترح تعديلها تهدف فى الأساس إلى معالجة أوجه القصور التى ظهرت عند تطبيق دستور 2014.

وينظم حزب «المصريين الأحرار» مؤتمرًا جماهيريًا بعنوان «وعيك يحميها» فى بورسعيد، الجمعة المقبل، لمناقشة التعديلات الدستورية وأهمية المشاركة فى التصويت عليها.

وشن الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب مصر الثورة، هجوما شرسا على الحملات التى تُطالب المواطنين بالمقاطعة وعدم المُشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة.