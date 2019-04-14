شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن نتائج مسابقة أفضل مدارس رسمية لغات على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، نتائج مسابقة «أفضل مدارس اللغات على مستوى الجمهورية» بالتعاون مع مؤسسة «التعليم أولا»، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأهمية خلق القدرة التنافسية بين طلاب المدارس داخل مؤسساتهم التعليمية لتشجيع وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة والتواصل المثمر بينهم، وأيضاً تشجيع التنافس الإداري بين مديري المدارس والإدارات وترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء.

حضر الاحتفال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة «التعليم أولا»، واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة «التعليم أولا»، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لإعداد القيادات التربوية، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وقال الدكتور رضا حجازي، في كلمته، إن التنافس يخلق تماسك داخل كل مجموعة مما يؤدي إلى التحول من النصر الشخصي إلى النصر الجماعي ويوطد العمل بروح الجماعة، مشيراً إلى أن التعاون بين الوزارة ومؤسسة «التعليم أولا» كمؤسسة مجتمع مدنى يؤكد حرص الوزارة على الشراكة مع جميع المؤسسات والوزارات المختلفة باعتبار أن التعليم قضية وطن، وهو ما يتوافق مع مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن عام 2019 هو عام التعليم، لذا تتكاتف جميع الجهات والوزارة وكافة المؤسسات بالدولة لبناء الإنسان المصري.

وأضاف حجازي، أن هذا يعد تأكيد على رؤية مصر 2030 بأن تصبح المدارس المصرية مؤسسات تعليمية متكاملة قادرة على تدريب معلميها داخل مدارسهم وعلى رأس عملهم، مشيراً إلى أن المعلمين هم صانعوا الفارق في التغيير للأفضل مائة بالمائة.

وقال الدكتور حسام بدراوي، في كلمته، إن هناك خمس ركائز نسعى لتحقيقها من خلال رؤية مصر 2030، وهى الإتاحة والجودة وعدم التمييز، وحوكمة إدارة التعليم من الوزارة إلى المحافظة ثم المدرسة، ودمج الرقمية داخل وجدان نظام التعليم، وبناء الإنسان والقدرة التنافسية ليصبح المتعلم عند تخرجه خالق للوظيفة وقادر على التنافس عالمياً.

واستعرضت الدكتورة سلمى البكري، رؤية ورسالة مؤسسة «التعليم أولا»، مؤكدة على دعمهم للتعليم الحكومي من خلال رفع الكفاءة المهنية والتربوية للعاملين بهذا القطاع وتبني ورعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين في شتى المجالات بالإضافة إلى الربط بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة.

وأشارت إلى أن عدد المتدربين حتى فبراير عام 2019 بلغ 15 ألف متدرب، وعدد المدربين 32 مدرب وعدد المدارس التي تم العمل معها 851 مدرسة، وعدد الطلاب المشاركين في منح المتفوقين 446 طالب وطالبة، وعدد الطلاب المشاركين في منح الموهوبين 25 طالب، وعدد الطلاب المشاركين في منح التعليم الفني 51 طالب.

جدير بالذكر أن من أهم المحاور التي تم تقييم المدارس من خلالها هي وجود رؤية ورسالة ومدى مساعدة الطلاب وآليات تقييم العملية التعليمية وإعداد الطلاب لاجتياز الامتحانات بالشهادات العامة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بالفصل وخطط التنمية المهنية للمعلمين والمشاركة الفعالة لمدير المدرسة ووكيل المدرسة بالإدارة إعداد صف ثانِ وبناء كوادر عوامل الأمن والسلامة وصيانة المدرسة وخطط الإخلاء والوعي بالانتماء والمواطنة وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي والتطبيق العملي لمشروع التعليم أولا.

وجاءت نتائج مسابقة اختيار أحسن مدرسة رسمية لغات ومسابقة أحسن فكرة على مستوى الجمهورية كالتالي:

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أولًا: مسابقة أحسن مدرسة

قطاع الصعيد والقناة :

محافظة أسوان مدرسة الشهيد عمرو عبدالظاهر المتميزة لغات، محافظة الأقصر مدرسة سعد زغلول الرسمية للغات، محافظة قنا مدرسة قنا الرسمية لغات، محافظة البحر الأحمر مدرسة الغردقة الرسمية لغات، محافظة الوادى الجديد مدرسة موط الرسمية لغات، محافظة سوهاج مدرسة سوهاج الرسمية لغات، محافظة أسيوط مدرسة التحرير الرسمية لغات، محافظة المنيا مدرسة المنيا الرسمية لغات، محافظة بنى سويف مدرسة مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات، محافظة الفيوم مدرسة عزة زيدان الرسمية لغات، محافظة القاهرة مدرسة المستقبل الرسمية لغات.

قطاع الدلتا والجيزة والقليوبية :

محافظة الغربية مدرسة ابيار الرسمية لغات، محافظة البحيرة مدرسة أبوصالح الرسمية لغات، محافظة الشرقية مدرسة اللغات الرسمية، محافظة المنوفية مدرسة مصر الحرة الرسمية لغات، محافظة كفر الشيخ مدرسة على عبدالشكور الرسمية لغات، محافظة دمياط مدرسة اللغات الرسمية الجديدة، محافظة الدقهلية مدرسة طلخا الرسمية لغات، محافظة الجيزة مدرسة الصداقة المصرية الصينية الرسمية لغات، محافظة القليوبية مدرسة مصطفى كامل الرسمية لغات.

قطاع القناة الإسكندرية ومطروح:

محافظة بور سعيد مدرسة بور سعيد الرسمية لغات، محافظة الإسماعيلية مدرسة السلام الرسمية لغات، محافظة السويس مدرسة شهداء25 يناير الرسمية لغات، محافظة جنوب سيناء مدرسة الأمل الرسمية لغات، محافظة شمال سيناء مدرسة 25 يناير الرسمية لغات، محافظة الإسكندرية مدرسة مصطفى النجار الرسمية لغات، محافظة مطروح مدرسة مطروح الرسمية لغات

وجاءت نتائج مسابقة اختيار أحسن فكرة مصرية:

الأفكار المبتكرة بالمدارس الرسمية المصرية كالتالي:

محافظة كفر الشيخ مدرسة رخا الرسمية لغات الفكرة تنفيذ معمل صوتيات يدوى محافظة الإسكندرية مدرسة محمد زهران الرسمية لغات الفكرة فريق الميديا محافظة القليوبية مدرسة مصطفى كامل الرسمية لغات الفكرة تفعيل نظام سكايب ما بين المعلمين والطلاب محافظة بور سعيد مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات الفكرة استخدام الكاوتشوك في تجميل المدرسة محافظة المنوفية مدرسة مصر الحرة الرسمية لغات الفكرة الاجازة الدوارة محافظة البحر الأحمر مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات الفكرة تفعيل المدرب الصغير.