شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ندرس تسلم القطن من المزارعين وبيعه بأعلى سعر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تدرس تسلم محصول القطن من المزارعين وبيعه بأعلى الأسعار، مشيرا إلى ابتكار طريقة للتسويق المباشر للقطن فى إحدى محافظات الصعيد بتجميع المحصول والمزايدة عليه بين الشركات والبيع بأعلى الأسعار، وفقا للأسعار الاسترشادية العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، السبت، موسم زراعة محصول القطن بمحافظة كفرالشيخ، باستخدام ماكينة زراعة يدوية، بمحطة البحوث الزراعية بسخا.

وأوضح وزير الزراعة أن الماكينة المستخدمة فى زراعة المحصول عبارة عن آلة يدوية بسيطة منخفضة الثمن، حيث لا يتعدى سعرها 2000 جنيه، تساهم بشكل كبير فى توفير الجهد والوقت، مشيرا إلى أن الماكينة تساهم أيضا فى توفير عدد العمالة، وتوفير كميات التقاوى المستخدمة فى الزراعة، وتقلل الهدر فى الأرض الزراعية، وتساهم فى ضبط الكثافة النباتية، لافتا إلى أنه يمكن أيضا استخدامها فى زراعة محاصيل أخرى.

وأكد أن محطة البحوث الزراعية بسخا تعد واحدة من أهم المحطات البحثية الرئيسية التى يتم الاعتماد عليها فى البحوث العلمية للنهوض بالإنتاج الزراعى، وزيادة الإنتاجية واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل المختلفة وخاصة الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونا دائما ومستمرا بين وزارة الزراعة ومحافظة كفرالشيخ، فى إنجاز العديد من الملفات المتعلقة برفع مستوى معيشة فلاحيها، وتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، لافتا إلى أن محافظة كفرالشيخ تعد من المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، وأن هناك تعاونا كبيرا لإنجاز ملفات وطلبات المنفعة العامة للتيسير على أبنائها. وأثناء تفقده حقول القمح ببحوث سخا قال أبوستيت: «الموسم مبشر بالخير والسعر سيكون جيدا، وتم الإعلان عنه قبل موسم التوريد وذلك بالتنسيق مع وزير التموين، حيث سيتم صرف مستحقات المزارعين خلال ٤٨ ساعة من التسليم». وطالب الوزير المزارعين بعدم الحصول على التقاوى للقمح أو الأرز من السوق السوداء، لأنها ستكون مجهولة المصدر وغير معتمدة.

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وعما تردد عن إصابة القمح بالصدأ الأصفر أكد الوزير عدم صحة ذلك، وقال: «البعض أراد أن يحرمنا من فرحتنا بزيادة الإنتاج بادعاء ذلك، ونسبة الإصابة لا تتجاوز واحدا فى العشرة آلاف، وبعض المزارعين قالوا إن لديهم تقاوى قمح فرعونى، وبالتجربة بحقول بحوث سخا تبين عدم جودتها وقررنا استبعادها».

وأثناء تفقد الوزير حقول الفول تبين إلغاء العديد من أصناف الفول المبشرة فأوصى بتحديد تلك الأصناف لإعادة العمل بها، كما تفقد الوزير حقل الكتان الإرشادى وأكد أن إنتاجيته زادت بنسبة ٦٠% على مستوى الجمهورية.

وقام وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وقيادات الوزارة والمركز بتفقد البرامج البحثية وسلالات أصناف القمح الجديدة من إنتاج محطة بحوث سخا، وأشاد بالجهود التى يبذلها العلماء والباحثون فى المحطة لإنتاج أصناف من القمح تقاوم الأمراض وتتحمل الجفاف مما يسهم فى ترشيد استخدام المياه وزيادة المحصول.

وأشاد أبوستيت بجهود معهد بحوث المحاصيل الحقلية وبتعاونه مع المعاهد ذات الصلة، وأكد أنه لا يسمح باستخدام المبيدات فى هذه البرامج البحثية.

وقال إن الباحثين فى محطة سخا استطاعوا استنباط أصناف من الفول عالية الإنتاجية ومقاومة لمرض الهالوك، لافتا إلى أن الوزارة سوف تدعم زراعة الكتان بعد تراجع مساحته فى السنوات الأخيرة لأنه محصول مربح للمزارعين ويعتبر من المحاصيل متعددة الأغراض، حيث يتم استخدامه فى أكثر من صناعة منها الملابس والزيوت.

من جهته قدم الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ كفرالشيخ، الشكر لوزيرى الزراعة والرى لموافقتهما على زيادة مساحة الأرز بالمحافظة إلى ٢٧٧.٥ ألف فدان بدلا من ١٧٠ ألف فدان، إضافة لـ٥٠ ألف فدان تروى من مياه الصرف.