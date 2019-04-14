شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع حكومى لاستغلال «تراب الأسمنت» فى البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن مشروع مشترك مع وزارة الإسكان، للاستفادة من تراب الأسمنت «الباى باص» الناتج عن صناعة الأسمنت، فى أعمال البناء والتشطيبات، بعد أن سبق استغلاله فى رصف الطرق، موضحة أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، لبحث استخدامه فى التشطيبات لاستغلاله اقتصاديا، مشيرة إلى أن الاجتماعات شهدت عرض الرؤية الفنية، والجدوى الاقتصادية للتجربة الرائدة للمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فى استخدام التراب الناتج عن أفران الأسمنت فى تصنيع مادة تستخدم فى دهان الحوائط، فى إطار دعم الاستثمار البيئى وترشيد استخدام الموارد.

وقالت، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه تم الاتفاق مع شركات الأسمنت على الاستفادة من التراب باعتباره من المخلفات ذات التأثيرات السلبية الواسعة على الصحة والبيئة وتحويله إلى مورد ذى عائد اقتصادى، وتحسين معيشة المواطنين فى المناطق القريبة من مصانع الأسمنت، ورفع المستوى الصحى والاجتماعى للمواطنين، وتقليل نسبة الأتربة العالقة فى الجو.

وأضافت أن كمية تراب الأسمنت الناتجة عن صناعة الأسمنت بالطريقة الجافة تقدر بـ3 آلاف طن يومياً بالقاهرة الكبرى وحدها، مشيرة إلى أن نصف الكمية يخرج من منطقة جنوب القاهرة (مصانع الأسمنت تتركز فى منطقتى طرة وحلوان) ما يتسبب فى انتشار التلوث فى المناطق المحيطة بشركات الأسمنت، لافتة إلى أن مجلس الوزراء سبق أن أصدر قرارا باستخدام التراب فى رصف الطرق خاصة الترابية الضيقة التى تمولها الدولة.