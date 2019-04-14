شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: خبراء روس يتفقدون مطار الغردقة استعدادًا لاستئناف الرحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولى أن لجنة تفتيش من خبراء الأمن والتفتيش الروس ستتفقد، اليوم، إجراءات التأمين بمطار الغردقة الدولى فى البحر الأحمر، ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة والعارضة «شارتر»، حيث أرسلت وزارة الخارجية الروسية خطابًا يفيد بموعد وصول اللجنة، بعد أيام من لقاء وزير الخارجية الروسى بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وسامح شكرى، وزير الخارجية، لبحث سبل استئناف الرحلات الجوية للغردقة.

وأكدت المصادر أن اللجنة تستمر فى أعمالها حتى الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن الأعمال تشمل متابعة إجراءات تأمين الحقائب والمسافرين فى صالات السفر والوصول والتأكد من تواجد رجال الأمن فى الأماكن المخصصة لهم، خاصة مناطق تحميل الحقائب، والتفتيش على الإجراءات الأمنية داخل مقار المحطات بشكل دائم، والتفتيش والمراجعة الدائمة على جميع العمال المنوط بهم العمل داخل وخارج الطائرة والتفتيش على الرخص المخصصة للسيارات داخل المهبط وعدم وجود أى مخلفات أو مواد غير ذات أهمية داخل مركبة على المهبط أو داخل مقر أى محطة فى مبنى الركاب رقم ١ أو ٢.

وأوضحت أن الزيارة تأتى ضمن إجراءات السلطات الروسية، تمهيدًا لإصدار التقرير النهائى بشأن استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر وعرض نتائج التقرير على الرئيس الروسى بوتين، وسيكون فى استقبال اللجنة قيادات ومسؤولو المطار.