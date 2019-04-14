شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. "النقل" تنتهى من إصلاح موقع حريق محطة مصر ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة:

وزارة الصحة:



وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم:

وزارة التموين:

وزارة التموين: "التموين" تعلن صرف 70% من مقررات شهر أبريل حتى الآن ‎ وزارة النقل:

وزارة النقل: Advertisements وزارة الزراعة:

وزارة الزراعة:

وزارة التعليم العالى:

وزارة التعليم العالى:

وزارة القوى العاملة:

وزارة القوى العاملة: وزارة الهجرة:

وزارة الهجرة:

وزارة الإسكان:

وزارة الإسكان:

وزارة الأوقاف:

وزارة الأوقاف:

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