«دعم مصر»: المشاركة بالاستفتاء حائط صد ضد المؤامرات

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عبد الهادي القصبي
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مشاركة المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مهم، لبناء حائط صد ضد المؤامرات التي تحاك ضدنا سواء كانت من الداخل أو الخارج، خصوصا أننا أصبحنا في بؤرة ملتهبة بمنطقة الشرق الأوسط. وأضاف القصبي، أنه قام بالعديد من الجولات في محافظات مصر وعلى مستوى الجمهورية، للتأكيد على أهمية المشاركة وماهية التعديلات وأهدافها للمجتمع المصري، وذلك من خلال العديد من التعديلات لدعم السلطة التشريعية فى مصر.
وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى إنشاء مجلس الشيوخ حتى يكون لدينا غرفتان قادرتان على صياغة القوانين بما يتوافق مع الدستور، وتخدم المصلحة العامة للدولة، وكذلك دعم السلطة التنفيذية بوجود نائب للرئيس، بالإضافة إلى تأمين وحماية المجتمع والتأكيد على مهمة القوات المسلحة لحماية مصر والمصريين والتأكيد على استقلال
وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى إنشاء مجلس الشيوخ حتى يكون لدينا غرفتان قادرتان على صياغة القوانين بما يتوافق مع الدستور، وتخدم المصلحة العامة للدولة، وكذلك دعم السلطة التنفيذية بوجود نائب للرئيس، بالإضافة إلى تأمين وحماية المجتمع والتأكيد على مهمة القوات المسلحة لحماية مصر والمصريين والتأكيد على استقلال القضاء، ومنح فرص مشاركة أكثر في المجتمع للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج.
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ولفت إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر جماهيري حاشد اليوم يضم الآلاف من مريدي ومحبي الطرق الصوفية بالصالة المغطاة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، بحضور حشد من قيادات الطرق الصوفية والقيادات النيابية والشعبية، لمواصلة شرح أهمية التعديلات في حفظ وصون الوطن.
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