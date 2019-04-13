انت الان تتابع «الصحفيين» تحذر من التعامل مع الكيانات الوهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

أصدر ضياء رشوان نقيب الصحفيين بيانا، أكد من خلاله، أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة ظهور كيانات غير قانونية تدعي أنها "نقابات" للصحفيين، وتصدر بطاقات عضوية لمن انضموا إليها تحمل صفة "صحفي". وأهابت نقابة الصحفيين بالمواطنين المصريين كافة، وكل الجهات العامة والخاصة والأهلية بعدم التعامل مع هذه الكيانات ولا مع حاملي بطاقاتها، إذ إنها كيانات تنتحل صفة الصحافة وتمثيل الصحفيين المصريين، وتعد وأعضائها خارجين عن الدستور والقانون. وقالت البيان ?إنه لا يمثل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين بمقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة.

وأشارت النقابة إلى ان ذلك يأتي وفقًا لحكم المادة 77 من الدستور والتي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية، وألا يمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة. وينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التي يعود إنشاؤها لعام 1941، ويجرم هذا القانون ذلك الانتحال

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