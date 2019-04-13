انت الان تتابع «الأزهر» يبرز ردود الصحف العالمية من الهتاف ضد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نشر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب، تقريرًا مفصلًا يرصد ردود أفعال الصحافة العالمية بشأن الهتافات العنصرية التي أطلقها بعض من جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي تجاه اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي. وذكر التقرير ما تضمنته الصحافة الإنجليزية حول الواقعة، حيث نشرت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية بيان نادي «ليفربول» الذي أكد أن الهتافات ضد «صلاح» تعد أمرا خطيرا ومزعجا، وذكرت صحيفة «الجارديان» أن مشجعي تشيلسي الثلاثة المشاركون في الواقعة تم منعهم من دخول ملعب «إيدن» التابع لفريق «سلافيا براغ» عقب هتافاتهم العنصرية.

وتناول المرصد ما نشره موقع «بي بي سي» البريطاني من أنه تم التعرف على ثلاثة من الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو، وأن نادي تشيلسي يعمل على التعرف على الثلاثة الآخرين، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صلاح لهتافات عنصرية. وعلى صعيد الصحافة الفرنسية، فقد عنون موقع «لوباريزيان»: «لا