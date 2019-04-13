شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحلة «عم عبده» بين 4 مستشفيات: «8 ساعات للبحث عن الحياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مأساة إنسانية».. عبارة وصفها عهدي موسى، أحد أهالي محافظة دمياط، واصفًا ما تعرض له «عم عبده»، المقيم بمدينة الزرقا التابعة لمحافظة دمياط، والبالغ من العمر 62 عاماً، أثناء رحلته في 4 مستشفيات بالمحافظة، والتي استمرت إلى ما يقرب من 8 ساعات، أملًا في إنقاذه حياته من الموت.

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«المأساة» بدأت وقائعها عندما تعرض العجوز لحادث، مساء الجمعة، عندما صدمته دراجة بخارية أثناء سيره في الشارع، سقط على إثرها غارقًا في دمائه، وأسرع الأهالي ومعهم سائق الدراجة نفسه بنقله لمستشفى الزرقا المركزي «لكنهم فوجئوا برفض أطباء المستشفى استقباله لشكهم في إصابته بنزيف، وعدم احتواء المستشفى على جهاز أشعة مقطعية على المخ، ما اضطر أهله لنقله، وهو ينزف دماءه إلى مستشفى فارسكور المركزي، الذي اكتفى بعمل أشعة مقطعية على المخ، والتي أكدت نتيجتها إصابته بنزيف حاد في المخ، وطلبوا نقله على الفور لمستشفى الطوارئ بكفر سعد، الذي رفض استقباله بحجة عدم وجود أسرّة خالية لاحتجازه بالعناية المركزة»، بحسب زعم «موسى».

وواصل موسى سرد تفاصيل الواقعة لـ«المصري اليوم»، السبت، أنه «أمام خطورة حالة العجوز اضطررنا للاتصال بمستشفى دمياط التخصصي، الذي أكد عدم وجود قسم للمخ والأعصاب، وقامت إدارته بالاتصال بأحد أطباء المخ والأعصاب، الذي وافق على الحضور وإجراء عملية جراحية سريعة للعجوز نظرًا لخطورة حالته بشرط إعادته لمستشفى الزرقا المركزي لاستكمال علاجه».

من جانبه، قال الدكتور أحمد البلتاجي، مدير عام مستشفى دمياط التخصصي، لـ«المصري اليوم»، إنه فور تلقيه اتصالًا تليفونيًا بوصول هذه الحالة وخطورتها، ما يستلزم تحركًا سريعًا، وافق على استقبال المصاب على الفور، وتجهيز غرفة العمليات حرصًا على حياته، مشيرًا إلى أن «فريقًا طبيًا قام بإجراء عملية جراحية للمريض، وأنه يخضع للملاحظة بإحدى غرف المستشفى، لحين الاطمئنان على استقرار حالته الصحية».