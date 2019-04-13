شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يطمئن على حالة «طبيب قطار المحلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، محمد صلاح عبدالعليم، طبيب الأسنان، في مستشفى قصر العيني للاطمئنان على حالته، بعدما أصيب في حادث قطار بمدينة المحلة، الثلاثاء الماضي.

وخلال الزيارة، أعرب الوزير لأسرة المريض عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل وطمأنهم بأنه تم توفير كل الإمكانيات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية الفائقة، وسبل الدعم للمريض بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين، مشيرًا إلى أن هناك تكاملاً وتنسيقًا مع وزارة الصحة فيما يتعلق بسفره لاستكمال علاجه بالخارج.

من جانبها، أعربت أسرة المريض عن خالص امتنانهم للوزير على الرعاية ومستوى الخدمة الطبية المتميزة التي تُقدم لنجلهم من جانب طاقم الأطباء والتمريض بمستشفى قصر العيني.