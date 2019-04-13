شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم الاجتماع السياسي: كتاب «33 استراتيجية حرب» بهر أفارقة أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، إن كتاب «33 استراتيجية حرب» مرجع للعديد من حكام العالم الثالث، لافتًا إلى أن الأفارقة السود في أمريكا كانوا منبهرين به جدًا.

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وأضاف «صادق»، في حوار مع برنامج «المساء مع قصواء»، عبر فضائية TeN، أن الكتاب منقسم لـ 5 فصول: الأول عن نصائح للشخص الذي يقرأ، والثاني نصائح للفريق الذي يعمل، والفصلان الثالث والرابع الحرب الدفاعية والهجومية، والأخير الحروب غير التقليدية.

وأشار إلى أن الكتاب وضع نصيحة لقرائه بعدم استخدام أسلوب آخر حرب في حرب جديدة حتى لا تتعرض للهزيمة، مضيفًا: «لا تبنِ استراتيجيتك على آخر خطة اشتغلت عليها».

وأكد «صادق» أن كتاب «33 استراتيجية حرب» يُصنف ضمن كتب الإدارة والفلسفة.