شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد تكرم وكيلي وزارة الصحة بالغربية والإسكندرية لبلوغهما سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع نائب الوزيرة لشؤون الدواء، الدكتور تامر عصام، ومساعدى ومستشاري وقيادات ووكلاء الوزارة بجميع المحافظات، بقاعة المؤتمرات بمقر معهد التدريب القومي للأطباء، وذلك لمتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية بجميع المحافظات، ومناقشة خطة العمل المستقبلية.

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وأشادت وزيرة الصحة بما يتم تحقيقه حالياً بالمنظومة الصحية من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية والنتائج التي أذهلت العالم خاصة في مبادرة «100 مليون صحة»، قائلة للعاملين بالوزارة «أصبحتم مصدر ثقة للمجتمع»، مشددة على ضرورة الاستمرار بنفس مستوى الأداء لخدمة المريض المصرى، الذي يستحق منا بذل المزيد من العمل الفترة المقبلة.

وفى نهاية الاجتماع كرمت وزيرة الصحة الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور محمد أبوسليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لبلوغهما سن المعاش القانونية، مشيدة بما قدماه من مجهودات خلال الفترة السابقة وخاصة في مبادرة «100 مليون صحة»، كما أكدت على الاستعانة بهما لاستكمال مسيرة النجاح، موضحة أنه سيتم تعيينهما مستشارين لوزيرة الصحة، وأن وزارة الصحة لا تنسى أبناءها المخلصين.

وفى هذا الصدد، أشارت وزيرة الصحة إلى أنها تقدمت بطلب لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للموافقة على التعاقد مع الأطباء فوق سن المعاش حتى سن 65، مؤكدة أن عمل الطبيب لا يمكن أن يرتبط بعمر معين لأنه دائم العطاء للمريض.