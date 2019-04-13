شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يجتمع برؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية بـ«الأعلى للجامعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، اجتماعًا مع رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمرو عدلي، نائب الوزير لشؤون الجامعات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به لجان القطاع باعتبارها الذراع الفنية للمجلس الأعلى للجامعات بما تملكه من خبرة في تطوير الجامعات المصرية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المناهج الدراسية وفقا لمتطلبات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تطوير آليات العمل داخل اللجان، على نحو يسهم في تيسير سبل العمل داخلها، ويفعل من قدرتها على التطوير، والتواصل فيما بينها من جهة وبين المجلس الأعلى للجامعات من جهة أخرى.

ووجه عبدالغفار خلال الاجتماع بصرورة العمل في عدة محاور، منها: وضع معايير واضحة موحدة لإنشاء كليات جديدة، وفقا لاحتياجات الدولة، ومراجعة وتطوير اللوائح، ووضع مواصفات قياسية لمستوى الخريج المصري من حيث الخبرات والمهارات التي يتوجب عليه الحصول عليها لتأهيله للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، وتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة داخل المؤسسات التعليمية، مع تحقيق التوافق حولها في المجتمع الأكاديمي.

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وأشاد الوزير بما تم إنجازه في لجنة قطاع الدراسات الطبية خلال الفترة الماضية، مطالبا بوضع قانون لمزاولة المهنة في كافة التخصصات الأخرى بما يضمن جودة مستوى الخريج المصري.

كما أكد عبدالغفار ضرورة التنسيق بين كل القطاعات، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء ثلاث لجان فرعية، هي (لجنة القطاع الصحي وتشمل تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي، وكذا لجنة قطاع الزراعة والطب البيطري ـ وأيضا لجنة الهندسة والعلوم الأساسية والقطاع التكنولوجي) على أن تكون لجنة الحاسبات والمعلومات مشتركة في اللجان الثلاث.

كما استمع الوزير إلى جميع الخطوات التنفيذية لتطوير كل القطاعات خلال الفترة المقبلة، منها: لجنة القطاع التكنولوجي، حيث تم تشكيل لجان فرعية تعمل على دراسة احتياجات سوق العمل التكنولوجي الحالية والمستقبلية، وخريطة توزيع الكليات التكنولوجية، ولجنة وضع الضوابط العامة للوائح الدراسية والدرجات العلمية الممنوحة للبرامج التكنولوجية، فضلًا عن لجنة لتحديد متطلبات الجودة والاعتماد لبرامج التعليم التكنولوجي، مؤكدًا أهمية التوسع في إنشاء كليات تكنولوجية بجميع الجامعات الحكومية لخدمة أغراض التنمية في مصر.

كما استمع عبدالغفار إلى مقترحات رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية خلال الفترة المقبلة، منها: وضع خطة مستقبلية بجدول زمني وأهداف محددة لكل قطاع على نحو يتماشى مع خطة التوسع في التعليم الدولي التي تنتهجها الدولة.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض تقرير حول تطوير استراتيجيات وزارة التعليم العالي في ضوء مؤشرات المستجدات المستقبلية، والذي تضمن العديد من المقترحات، منها: إعادة النظر في جميع البرامج الجامعية الحالية لتطوير اللوائح طبقًا لمتطلبات سوق العمل.