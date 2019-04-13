شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي أمناء وأمينات الخدمة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، السبت، وفدًا كبيرًا من أمناء وأمينات الخدمة بكنائس إيبارشية المنيا وأبوقرقاص.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات صحفية، السبت، إن المناقشات دارت حول مستقبل العمل الكنسي في الإيبارشية وكيفية تنمية الخدمة والرعاية في هذه الإيبارشية الواسعة.