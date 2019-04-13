شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي أمناء وأمينات الخدمة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، السبت، وفدًا كبيرًا من أمناء وأمينات الخدمة بكنائس إيبارشية المنيا وأبوقرقاص.
وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات صحفية، السبت، إن المناقشات دارت حول مستقبل العمل الكنسي في الإيبارشية وكيفية تنمية الخدمة والرعاية في هذه الإيبارشية الواسعة.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يلتقي أمناء وأمينات الخدمة بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.