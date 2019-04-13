شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش» يستقبل «فودة» لتطوير ميناء الطور والمنطقة الصناعية بأبوزنيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، السبت، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

في البداية، رحب «مميش» بالمحافظ، وتم بحث آفاق التعاون المشترك والمشروعات الكبرى المشتركة بين محافظة جنوب سيناء، والهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، برئاسة الفريق مهاب مميش، ودفع العمل قدما مع تسريع معدلات التنفيذ لاستهداف تحقيق تكامل تلك المشروعات الكبرى، وتناغمها مع المخططات الاستراتيجية والرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية.

كما قام مميش باستعراض أهم إنجازات هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة خلال الأعوام الماضية، وتضمن التباحث حول تطوير ميناء طور سيناء الرئيسي الذي أصبح تابعًا للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

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تناول اللقاء عرض مقترح محافظ جنوب سيناء بضم المنطقة الصناعية بأبوزنيمة إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تسريعًا لإنجاز وتنفيذ هذه المنطقة الصناعية، خاصة في ظل مقترح وتوصية الهيئة العامة للاستثمار بضم المنطقة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ويحقق ذلك الأمر الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتوفرة بجنوب سيناء حاليًا من موانئ وطرق وقربها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تم الاتفاق أثناء اللقاء على قيام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أثناء أعمال تطوير ميناء الطور، بتطوير الممشى والكورنيش من منطقة الميناء حتى منطقة الجبيل، إضافة إلى إنشاء استراحات بديلة للاستراحات التي ستتم إزالتها لوقوعها داخل منطقة تطوير ميناء الطور على أن يتم إنشاء البديل قبل الإزالة.

وفي نهاية اللقاء، تم توجيه دعوة من محافظ جنوب سيناء إلى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لزيارة المحافظة بعد عيد الفطر، حيث تكون زيارته فرصة للقيام بجولة ميدانية لتفقد ميناء الطور والمنطقة الصناعية بأبوزنيمة.

وفي ختام اللقاء، توجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير للفريق مميش على حفاوة الاستقبال ودعمه الدائم للمحافظة، كما قام مميش بتوجيه الشكر للواء خالد فودة على زيارته المثمرة.