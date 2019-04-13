شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للسكان": ندعم تحسين مستوى المعيشة لحل المشكلة السكانية بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعليقاً على تصريحات الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة الخليج 365 حول ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل، ليسجل الآن 98.520 مليون نسمة، بزيادة تجاوزت 500 ألف نسمة خلال 4 أشهر فقط أكد الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان أن تبنى الدولة للسياسات السكانية يأتى لصالح عملية التنمية من أجل رفع مستوى المعيشة.

وقال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان أن المشكلة السكانية مشكلة قومية ولا يمكن قصر مسئوليتها على وزارة بعينها مؤكدا أن المشكلة السكانية رباعية الأبعاد والبعد الأول فيها هو معدلات الزيادة السكانية المرتفعة والبعد الثانى هو تحسين خصائص المواطن والبعد الثالث هو إعادة رسم الخريطة السكانية والبعد الرابع هو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقليل التباينات فى المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية .

وأضاف الدكتور عمرو حسن أن المجلس القومى للسكان أخذ على عاتقة نشر مفهوم المشاركة المجتمعية وتبنى المواطنين اكتشاف المشكلات الموجودة بمجتمعاتهم المحلية وحث سكان هذه المجتمعات على حل مشكلاتهم سواء بالجهود الذاتية أو بالمشاركة الحكومية هذا بالإضافة إلى حث القيادات التنفيذية على تبنى تلك القضايا والمساعدة على حلها.

وتابع : يدعم المجلس القومى للسكان تنفيذ برنامج عمل الحكومة المتوقع حتى عام 2022 تحت عنوان مصر تنطلق والذى يركز على أولوية تحسين مستوى معيشة المواطن وضمان جودة الحياة وبناء الإنسان

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واستكمل عمرو حسن : يدعم المجلس القومى للسكان تنفيذ الهدف الاستراتيجى الخامس من برنامج الحكومة فى خطة التنمية المستدامة حتى 2030 والذى يركز على تحسين مستوى المعيشة من خلال ضبط النمو السكانى والحد من الزيادة السكانية مؤكدا انخفاض معدل الزيادة الطبيعية لتصل إلى 19.1 فى الألف عام 2018 مقارنة بعام 2017 والذى بلغ 21.1 فى الألف.

وكان الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365” قد قال: "عدد سكان مصر يرتفع إلى 98.5 مليون نسمة بزيادة تتجاوز 500 ألف مولود خلال 4 أشهر، إذا استمرت الزيادة بهذه المعدلات سنكون أمام كارثة"، مضيفًا "نحن نزيد بمقدار عدد سكان دولة كل يوم ونضغط على موارد البلد ونسابق معدلات النمو.. نحتاج لقرارات وتشريعات لضبط النمو السكانى طالما لم تفلح التوعية".