شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء يشارك بمؤتمر دعم مبادرة الرئيس فى التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مؤتمر دعم مبادرة الرئيس في التحول الرقمي وإدارة المدن الذكية. وألقى المهندس خالد هدية، مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية، كلمة المركز نيابة عن المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتورة نادية زخاري، وزيرة الدولة للبحث العلمي الأسبق، واللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، ، وقد ترأس المؤتمر الدكتورة صفاء سيد محمود، عميد علوم الحاسب ونظم المعلومات والاستاذ بجامعة عين شمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الوزراء يشارك بمؤتمر دعم مبادرة الرئيس فى التحول الرقمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.