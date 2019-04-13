"كاميرات استشعار حراري".. مدير آثار الهرم يكشف تفاصيل تطوير المنظومة الأمنية ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، إن وزارة الآثار انتهت من أعمالها بمشروع تطوير منطقة الأهرامات، بتكلفة إجمالية تخطت 400 مليون جنيه، على أن يفتتح المشروع أوخر العام الجاري.

وأضاف "محيي الدين" في تصريحات لمصراوي، أنه يجري حالياً العمل على تطوير منظومة الأمن ومراقبة المنطقة بأحدث كاميرات المراقبة لمنع المخالفات، وجرى التعاقد مع شركة لمراقبة المنطقة بكاميرات خاصة بالاستشعار الحراري، على غرار الموجودة في المتحف المصري.

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وأوضح أن إسناد تأمين المنطقة لشركة خاصة يزيد من عملية التأمين، لمنع التجاوزات التي قد تحدث، كما يتم وضع كاميرات على أسوار المنطقة وعلى جميع المداخل والمخارج، لرصد جميع الزائرين وتحركاتهم، وسيكون هناك إدارة وغرفة للتحكم بالكاميرات وسيطبق ذلك على جميع المواقع الأثرية.

وقال مدير منطقة آثار الهرم: المنظومة الأمنية الخاصة ستكون بجانب المنظومة الأمنية لوزارة الآثار التي تعمل منذ عام 2008 "بالسور الأمني" وهو عبارة عن سور يحيط المنطقة بالكامل ويبلغ طوله حوالي 18 كيلو متر.

بدأ تنفيذ المشروع أواخر 2009 لكنه توقف بعد ثورة يناير بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، حتى تم توفير الدعم المالي من مجلس الوزراء وتم استكمال المشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.