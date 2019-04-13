"مجهول المصدر".. الصحة تحذر من لقاح للوقاية من داء الكلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة من لقاح مجهول المصدر يستخدم للوقاية من داء الكلب للأطفال والبالغين، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، منشورًا حمل رقم (16 لسنة 2019)، بضبط المستحضرVerorab (rabies vaccine for human use)، للتشغيلات: رقم NIE35، بتاريخ انتهاء صلاحية 4/2019 والتشغيلة HI833 بتاريخ انتهاء صلاحية 10/20.

وأوضحت إدارة الصيدلة أن الشركة المصنعة أفادت أنها لم تنتج هذه التشغيلات، كما أفادت إدارة التفتيش على المستحضرات الحيوية أنها لم تسحب عينات من هذه التشغيلات، ولم تصدر بشأنها قرارات إفراج.

وحذرت وزارة الصحة من ضبط أي من التشغيلات المشار إليها في أي مؤسسة صيدلية، حيث سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حال عدم وجود فواتير تثبت مصدر هذه المستحضرات.