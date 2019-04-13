"انخفاض 6 درجات".. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأحد (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تصوير - نادر نبيل:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود غدا الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح الشمالية الغربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الشرق، وتنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

شبين الكوم 18 27

طنطا 17 27

دمنهور 16 24

الإسكندرية 16 21

بلطيم 17 24

مطروح 16 24

السلوم 15 21

سيوة 17 26

بورسعيد 18 22

دمياط 18 21

الزقازيق 16 27

الاسماعيلية 19 29

السويس 18 27

العريش 18 24

رفح 17 22

رأس سدر 19 25

نخل 10 27

نويبع 20 31

طابا 15 29

كاترين 11 24

الطور 18 29

شرم الشيخ 21 32

الغردقة 20 34

مرسى علم 19 31

الفيوم 19 28

بنى سويف 19 28

المنيا 16 28

أسيوط 17 29

سوهاج 18 32

قنا 19 33

الأقصر 19 34

أسوان 20 35

أبوسمبل 21 36

الوادى الجديد 19 33

شلاتين 19 33

ابو رماد 18 31

حلايب 20 28

راس حدربة 20 28