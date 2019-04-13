أول تعليق من شركة المترو على إعلانات الوظائف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

نفى المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بشركة مترو الأنفاق، ما تردد عن نشر إعلانات لطلب وظائف أفراد أمن بالمترو.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا إعلانات عن حاجة مترو الأنفاق لأفراد أمن براتب 4500 جنيه.

وقال "صبرة" في تصريحات لمصراوي، السبت: ما تم تداوله غير صحيح، وهناك قرارات حكومية بعدم فتح باب الوظائف بالمترو خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن الهيئة استعانت بالقوى البشرية من الموظفين بالخطوط الثلاثة، لتوفير العمالة والأمن وصرافي تذاكر والمشرفين ورؤساء المحطات والسائقين للمحطات الجديدة لمترو مصر الجديدة.