25 صورة ترصد مشاركة أسرة مبارك بعزاء زوجة فتحي سرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر وهاني رجب:

تصوير - محمود عبدالناصر

حرصت أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على المشاركة في عزاء زوجة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي أقيم مساء السبت، بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

كان جمال مبارك في أول الحضور للعزاء الذي أقيم بعد صلاة المغرب، وتبعه سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، والتي لا تظهر بالمناسبات العامة إلا في مرات قليلة، وكذلك شارك علاء مبارك في العزاء قبل نهايته.

كانت جنازة زوجة الدكتور فتحي سرور، شيعت عصر الثلاثاء الماضي، من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، إلى مدافن الأسرة بمصر الجديدة.

وشارك سياسيون ووزراء سابقون وشخصيات عامة، في العزاء، وكان على رأسهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة الأسبق، وجلال السعيد وزير النقل الأسبق.

كما حرص على تقديم واجب العزاء، المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.