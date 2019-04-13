مايا مرسي تحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة هندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

منحت جامعة "جهارخاند راي" الهندية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة ولدورها في تمكين المرأة والمساوة بين الجنسين؛ تكريماً لها ولدورها وإسهامتها الفاعلة.

وتعد الدكتورة مايا مرسي هى ثاني سيدة عربية وأفريقية وأول سيدة مصرية تمنح الدكتوراة الفخرية في هذا المجال من جامعة " جهارخاند راي " والتى تقع بمدينة رانشي بولاية جهارخاند بالهند، كما ان الدكتورة مايا مرسي تعد هى الوحيدة التى حصلت على هذه الدرجة العلمية من الجامعة من خارج الهند لهذا العام.

وتعتبر وداد بوشماوي من تونس والحاصلة علي جائزة نوبل للسلام عام 2015 هي أول سيدة عربيه وأفريقية تحصل علي الدكتوراة الفخرية في الفلسفة من نفس الجامعة.

كما يأتي من ضمن الأسماء اللاتي سبق منحهم هذه الدرجة العلمية في نفس التخصص الدكتور ريتشارد دي افني بروفيسور الاستراتيجيات في كلية توك لادارة الأعمال ،بمدينة دارتموث ، بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة جان شينودا بولين ، دكتوراه في الطب النفسي ، ومؤلفة لثلاثة عشر كتابًا مؤثرًا في أكثر من تسعين طبعة أجنبية.