انت الان تتابع الرئيس الجديد للبنك الدولي: أتطلع للعمل مع السيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد ديفيد مالباس، إنه يتطلع بشكل كبير للعمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي لتحقيق نمو أسرع في مصر وإفريقيا، إذ أن مصر تعمل بشكل جيد، حيث انخفضت البطالة إلى أقل من 9% وانخفض معدل التضخم أيضا، جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم السبت، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي، بحضور كل من الدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كيكو هوندا نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف "ميجا".

كما حضر الدكتور ميرزا حسن عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، مارينا ويس مديرة البنك في مصر، السفير راجي الأتربي المدير التنفيذي لمصر في البنك. وبحث الجانبان دعم مصر في مشروعات النقل والبنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات المرأة، وجذب الاستثمارات الأجنبية

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