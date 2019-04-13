مطالب بعودة الأنبا أمونيوس لإيبارشية الأقصر

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رغم مرور 19 عاما على إبعاد الأنبا أمونيوس، أسقف الأقصر، قسرا عن إيبارشيته، بعد محاكمة في زمن البابا الراحل شنودة الثالث، قادها الأنبا بيشوي، مطران دمياط الراحل، وصمته واتخاذه لمغارة بقرب دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون ليعيش بها، فإن، صوت المطالبات بعودته من أبناء إيبارشية الأقصر ارتفعت، خلال هذه الأيام، مع قرب الموعد السنوي لانعقاد المجمع المقدس، بين شهري مايو ويونيو، في نهاية فترة الخمسين يوما التالية لعيد القيامة، حيث جاء قرار الإبعاد من المجمع ولا يعود إلا بقرار من المجمع كما حدث مع الأنبا تكلا أسقف دشنا.
ويتحرك عدد من أبناء مطرانية الأقصر والمقربين من الأنبا أمونيوس، للمطالبة بعودته، خلال الفترة المقبلة، في محاولة منهم لأن يصل صوتهم إلى المجمع المقدس قبل انعقاده، حيث يشير البعض منهم بأصابع الاتهام لما وصل إليه الأمر مع الأنبا أمونيوس لعدد من الأساقفة في الصعيد وخارج الصعيد وبعض رجال الأعمال والكهنة. وذكر
ويتحرك عدد من أبناء مطرانية الأقصر والمقربين من الأنبا أمونيوس، للمطالبة بعودته، خلال الفترة المقبلة، في محاولة منهم لأن يصل صوتهم إلى المجمع المقدس قبل انعقاده، حيث يشير البعض منهم بأصابع الاتهام لما وصل إليه الأمر مع الأنبا أمونيوس لعدد من الأساقفة في الصعيد وخارج الصعيد وبعض رجال الأعمال والكهنة.
وذكر أحد المقربين من الأنبا أمونيوس لـ«التحرير»، أنه يشاع أن الأنبا أمونيوس يرفض العودة، وهذا غير حقيقي، لافتا إلى أن الأسقف المبعد قال: «لا أرفض العودة لكن لم يعرض عليّ ذلك».
وكان البابا تواضروس الثاني، قد التقى الأنبا أمونيوس في مارس الماضي خلال وجوده بالمقر البابوي في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث عاد في عهده، اثنان، من 4 أساقفة مبعدين سابقا، هم الأنبا تكلا والأنبا إيساك. (اقرأ أيضا: هل يعود الأنبا أمونيوس إلى إيبارشية الأقصر؟)
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