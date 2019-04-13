انت الان تتابع مطالب بعودة الأنبا أمونيوس لإيبارشية الأقصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رغم مرور 19 عاما على إبعاد الأنبا أمونيوس، أسقف الأقصر، قسرا عن إيبارشيته، بعد محاكمة في زمن البابا الراحل شنودة الثالث، قادها الأنبا بيشوي، مطران دمياط الراحل، وصمته واتخاذه لمغارة بقرب دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون ليعيش بها، فإن، صوت المطالبات بعودته من أبناء إيبارشية الأقصر ارتفعت، خلال هذه الأيام، مع قرب الموعد السنوي لانعقاد المجمع المقدس، بين شهري مايو ويونيو، في نهاية فترة الخمسين يوما التالية لعيد القيامة، حيث جاء قرار الإبعاد من المجمع ولا يعود إلا بقرار من المجمع كما حدث مع الأنبا تكلا أسقف دشنا.

ويتحرك عدد من أبناء مطرانية الأقصر والمقربين من الأنبا أمونيوس، للمطالبة بعودته، خلال الفترة المقبلة، في محاولة منهم لأن يصل صوتهم إلى المجمع المقدس قبل انعقاده، حيث يشير البعض منهم بأصابع الاتهام لما وصل إليه الأمر مع الأنبا أمونيوس لعدد من الأساقفة في الصعيد وخارج الصعيد وبعض رجال الأعمال والكهنة. وذكر