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انت الان تتابع سعفان: العامل المصري يعمل بالكلمة الطيبة لا بالأجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن العامل المصري يعمل بالكلمة الطيبة لا بالأجر ويتحمل العمل رغم الظروف الصعبة التى يواجهها في سبيل الارتقاء بالوطن والنهوض بمصر عاليا، مضيفا أن مصر مقبلة على مرحلة فاصلة في تاريخها وتحتاج إلى سواعد أبنائها من عمال مصر. وأشار سعفان، خلال افتتاح منتجع أبو قير السياحي بالإسكندرية التابع للنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، اليوم السبت، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في العديد من لقاءاته أن العمال هم من سيبنون مصر الحديثة، لافتا إلى أن كل عمال مصر سيدرجون ضمن خطة الدولة لـ«التأمين الصحي الشامل».
وأضاف وزير القوى العاملة، أن مصر تستحق أن تكون فى مكانة أفضل وهذا ما سيتحقق بسواعد أبنائها العاملين، موضحا أن العام الجاري هو عام النجاح والانطلاقة لوضع مصر في المكانة التي تستحقها، وذلك بفضل التخطيط السياسي من القيادة السياسية والتنفيذ الجيد من القيادات التنفيذية. من جانبه، دعا الدكتور عبد العزيز
وأضاف وزير القوى العاملة، أن مصر تستحق أن تكون فى مكانة أفضل وهذا ما سيتحقق بسواعد أبنائها العاملين، موضحا أن العام الجاري هو عام النجاح والانطلاقة لوضع مصر في المكانة التي تستحقها، وذلك بفضل التخطيط السياسي من القيادة السياسية والتنفيذ الجيد من القيادات التنفيذية.
من جانبه، دعا الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إلى ضرورة استعادة صناعة الغزل والنسيج مكانتها باعتبارها "رقم 1"، مشيرا إلى أنه كان يباع في أمريكا بسعر أعلى من المنتج الأمريكي لكونه "قطنا 100%".
ودعا المحافظ المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي كان لا بد منها بسبب أهل الشر الذين يسعون لزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن الاستحقاق جاء للبناء.
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