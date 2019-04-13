شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة» تؤكد إجراء الانتخابات في موعدها: ندعو الأعضاء لتقديم صورة مشرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت نقابة الصيادلة أعضاء جمعيتها العمومية إلى الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدت النقابة، في بيان صحفى، أنه في ظل احترام سيادة القانون ووجوب تنفيذ أحكامه، فالنقابة حصلت على أحكام بصحة سريان العملية الانتخابية، حيث أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة أحكامًا بجلسة الخميس الموافق 11 إبريل 2019، برفض الدعاوى المقامة من مدعيها بطلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والمستشار مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، بشأن وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 2030 لسنة 2018، مستعجل القاهرة بفرض الحراسة على نقابة صيادلة مصر.

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وأضاف البيان أنه احترامًا لحجية تلك الأحكام والتي حازت حجية الأمر المقضي ولا يوقفها إلا إشكالًا أمام المحكمة مصدرة الحكم يصدر فيه حكم بوقف التنفيذ (محكمة القضاء الإداري) أو محكمة الطعن (الإدارية العليا) تقضي بوقف تنفيذ الحكم، وذلك لم يحدث.

وتساءل البيان: «لماذا يتوجه أولئك إلى محكمة عابدين ومحكمة غير مختصة بطلب وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالمخالفة لنص المادة 50، والمادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وعدم نفاذ نص المادة 312 مرافعات بشأن الإشكالات على أحكام مجلس الدولة تطبيقًا لما استقر عليه قضاء الدستورية العليا بعدم نفاذ الإشكالات أمام المحاكم المدنية على أحكام مجلس الدول لافتئاتها على اختصاصاته؟».

واختتمت النقابة بيانها مؤكدة دعوتها لعموم الصيادلة الكرام لتقديم صورة مشرفة تليق بهم في يوم الانتخاب لاختيار من يمثلهم بكل نزاهة وشفافية وليكن هذا يوم الفخر لصيادلة مصر.