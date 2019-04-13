شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكرم عددًا من حفظة القرآن والعرائس اليتيمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، فعاليات تكريم 45 طفلا يتيما من حفظة القرآن والمتفوقين دراسيا أطفال وعدد 10 أمهات مثاليات وأمهات لشهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة وعدد 37 عروسا من الفتيات اليتيمات، حيث نظمت الحفل جمعية الأورمان بالتعاون مع المحافظة بالصالة المغطاة لنادي متحدي الإعاقة شرق النيل، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بيوم اليتيم.

وسلم المحافظ الهدايا العينية والنقدية وشهادات التقدير للمكرمين والمكرمات، وصافح العرائس متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، وموجها تحية إعزاز وتقدير لأمهات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، ومؤكدا على دور الأم في بناء المجتمع وتضحياتها المستمرة من أجل أبنائها وأسرتها ووطنها.

كما أكد المحافظ على الدور الهام للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة لأداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، ودعم لسياسة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً.