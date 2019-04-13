شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين .. انطلاق ملتقى التوظيف السنوي لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، يومي الإثنين والثلاثاء «١٥ و١٦» أبريل الجاري، الملتقى التوظيفي الرابع عشر للكلية.

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ويقام الملتقى برعاية الدكتور «محمد عثمان الخشت» رئيس جامعة القاهرة، وتحت إشراف الدكتور «هشام على سالم» القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور«مينا إبراهيم تادرس» وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويشارك طلاب «PhAI group» في تنظيمه.

ويستهدف ملتقى التوظيف الرابع عشر لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، كما يقول عميد الكلية الدكتور «هشام على سالم»، توفير عدد من الفرص التدريبية للطلاب، ومساعدتهم في كتابة السير الذاتية الخاصة بهم، والتعرف على احتياجات سوق العمل.

كما يقدم الملتقى، الذي تشارك فيه نحو «٢٠» شركة من شركات الأدوية المحلية والعالمية، والكثير من الصيدليات، والمراكز البحثية، الفرص للطلاب، والخريجين للتعرف على أحدث التقنيات في مجال الصيدلة، وتوفير عدد من فرص العمل.